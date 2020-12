Samadhi Zendejas dedica emotivo mensaje a Jenni Rivera por su aniversario luctuoso

Ciudad de México.- La actriz mexicana Samadhi Zendejas, por medio de su cuenta de Instagram le dedicó un emotivo homenaje a la cantante Jenni Rivera, por lo su octavo aniversario luctuoso.

Cabe mencionar que todo se debe a que ella le dio vida a ella en su bioserie Mariposa de Barrio, donde sorprendió a los fans por sus gran parecido cuando era joven.

9 de diciembre del 2012 te convertiste en un ángel. tres años después te convertiste en mi ángel de la buena suerte, dejándome interpretar tu vida y un pedacito de ti, sin llegarte a los talones; Modificaste mi vida y me abriste muchas puertas, no hay día que no te agradezca la manera que cambiaste mi vida", escribió.