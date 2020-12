Thalía opina sobre la crisis sanitaria que se vive en la India tras una supuesta nueva epidemia

Ciudad de México.- La cantante Thalía, por medio de sus redes sociales, se tomó el tiempo para opinar sobre el problema de Covid-19, por el que atraviesa la humanidad.

Entre las cosas que abordó la intérprete está que se enteró de un nuevo virus que se originó en la India, además del Covid-19, por lo que teme que se vulva a crear otra pandemia a la salida de esta.

Me levanté con el peor dolor de cabeza. No sé cuantas pastillas ya llevo para el migrañón, de terror. Tengo migraña desde chica, pero esta vez fue ‘pathetic’. Ayer en la noche me fui a dormir con una noticia de que hay una nueva enfermedad en la India”, dijo.