The Crown: Actor del 'Príncipe Carlos' tacha de indignante al gobierno británico

Ciudad de México.- Tras varias semanas desde el estreno de la cuarta temporada de la famosa serie The Crown de Netflix, la cual está basada en el mandato de la Reina Isabel, se sigue habiendo cierta polémica por todo lo ocurrido en la trama durante esta nueva entrega.

Pero, el actor británico Josh O'Connor quién interpreta al 'Príncipe Carlos', no estuvo de acuerdo con la solicitud del gobierno británico con respecto a poner un un aviso de responsabilidad donde se señalaba que algunos sucesos ocurridos en el show pueden ser ficticios, pues el artista incluso agregó que se sintió decepcionado por el secretario cultura.

Nuestro secretario de cultura nos decepcionó un poco, cuyo trabajo es fomentar la cultura... En mi opinión, es bastante indignante que haya salido y haya dicho lo que dijo. En particular, en este momento en que sabe que las artes están luchando y están de rodillas, creo que es un golpe bajo", comentó

Así mismo, Josh comentó que el poner el anuncio era una completa falta de respeto para el publico que consume el programa, ya que el actor que ha interpretado al personaje desde la tercera temporada afirma que los espectadores son lo suficientemente inteligentes para saber que lo mostrado es ficción.

Mi opinión personal es que el público entiende. Tienes que mostrarles respeto y entender que son lo suficientemente inteligentes como para verlo como lo que es, que es pura ficción".

Esto se debe a que durante el mes de noviembre ministro de cultura británico confesó al periódico Mail on Sunday sus pensamientos sobre The Crown, donde mencionó que tenía miedo de que el publico no supiera que era verdad y que era falso, es por eso mismo que pidió el aviso para cada episodio.