Yanet García sale en defensa de su hermana tras ser víctima de esta injusticia

Ciudad de México.- La famosa exChica del Clima, Yanet García, apareció en redes sociales para mostrar su parecer ante la injusticia que estaba pasando su hermana, Jennifer García, a quien le maltrataron su cabello en una estética.

Actualmente, muchas jóvenes tienden a decolorar sus cabelleras para aplicarse un buen tinte, sin embargo, a veces acuden a lugares poco prestigiosos y donde se carece de experiencia o profesionalismo, ocasionando desperfectos como el de esta ocasión.

Ante esto, Yanet no escatimó en denunciar en Internet al lugar que le quemó cuero cabelludo a su hermana menor, pues no toleró verla llorar por lo que ocurrió.

En sus historias de Instagram, la comunicadora explicó lo que había pasado, señalando que no suele compartir mucho acerca de su vida privada, pero aseguró que ninguna mujer debería pasar por esta clase de casos.

Además, añadió estar consiente de que solo se trataba de cabello, el cual crece y solo tendría el desperfecto por un corto periodo de tiempo.

Ella no debería ni estar llorando... pero tiene 17 años, no lo entiende, no lo ve de esa manera", dijo.