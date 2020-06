Actriz apoya a Cynthia Klitbo y habla de los aires de 'diva' de Vanessa Guzmán en Televisa

Ciudad de México.- Luego de las declaraciones de Cynthia Klitbo en contra de Vanessa Guzmán tras ser compañeras en Atrévete a Soñar, Violeta Isfel, quien también participó en dicha trama, apoya a Klitbo.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Violeta aclaró que no deseaba tomar partido por ninguna de sus colegas, aunque contó su experiencia como compañera de trabajo de Vanessa.

Lo único que sí veía es que no podíamos tocarla, o sea, sí en las escenas y lo que tú quieras, pero una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa, entonces procuraban que fuéramos ya listos".

Y ese día, no recuerdo exactamente qué pasó, que creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo, y decía ‘no, ahorita vengo’, era muy raro porque se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono”, relató la artista.

Posteriormente, la intérprete de Televisa recalcó que, a pesar de estas actitudes, personalmente nunca tuvo una confrontación o problema con Guzmán durante este proyecto.

Sí para Cynthia fue algo muy difícil, lo lamento un montón, a mí no me tocó, en esa parte yo no tomo ningún partido con respecto a esto", aclaró la actriz.