Actriz de Televisa revela que Américo Garza le coqueteó y lo destroza: "Lo tiene chiquito"

Ciudad de México.- En entrevista exclusiva con el portal TVNotas, la actriz y comediante Alejandra Rivera 'La Jarocha' confirmó que Américo Garza sí fue amante de Fabiola Martínez cuando este ya tenía una relación con Karla Panini.

La exparticipante del reto 4 elementos en Televisa explicó que se dio cuenta de todo el amorío pues cuando hicieron la gira de Guerra de Chistes por EU compartía habitación con Fabiola y tenían sexo frente a ella.

Américo se metía en nuestra habitación para tener relaciones con Faby, estando yo ahí, y claro que les decía: ‘Oigan, espérenme tantito, porque se me hace una falta de respeto’... lo hacían en mi cara, así que me salía del cuarto. Me molestaba mucho", recordó.

'La Jarocha' también explicó que Fabiola sí le contaba detalles de su fugaz relación con el ex de Karla Luna.

Me llegó a decir: ‘Yo no sé qué tanto le veo, si lo tiene chiquito (el miembro viril)’, eso nunca se me va a olvidar. También me comentó: ‘Nunca me había gustado tanto hacer el amor con alguien así’", relató.

Por último, Alejandra soltó tremenda bomba pues confesó que Américo también se le insinuó a ella, sin embargo, siempre lo rechazó porque andaba con Fabiola y además no le parece atractivo.

La verdad yo ni lo pelé... me empezó a tirar la onda, le dije: ‘Mira, papi, de aquí no vas a pasar'... él ya le andaba coqueteando a Fabiola y yo jamás me metería con el marido, novio o lo que sea de una amiga".