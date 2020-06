Adriana Fonseca sobre protestas en EU: "Me impacta de forma positiva y preocupa un poco"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Adriana Fonseca, quien asegura haber vivido en carne propia la discriminación y humillaciones por su origen latino en Estados Unidos, compartió que la asombra la unión de las personas para exigir justicia en el caso de George Floyd y para manifestarse en contra del racismo, aunque la situación no deja de generarle preocupación.

La exactriz de Televisa, quien en la actualidad reside en Los Ángeles, California, dijo estar sorprendida positivamente por las protestas y reconoció a quienes han alzado la voz para acabar con la problemática.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Tábata Jalil hace grave desprecio en vivo y no la perdonan: "Lárgate de 'VLA'"

Realmente me sorprende y sí me impacta ver a tanta gente reunida, me impacta de forma positiva y también, por qué no decirlo, me preocupa un poco", dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.