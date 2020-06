Con cómico TikTok, Omar Chaparro les responde a sus 'haters': "Me vale mad..."

View this post on Instagram

Mi #TBT de cuando sou00f1aba estar en #Hollywood hace algunos au00f1os y mu00edrenme ahora... . Pues sigo sou00f1ando, no hay de otra, sou00f1ar es gratis y nos es permitido a todos. Por lo pronto hoy sueu00f1o y le pido a Dios que todos estu00e9n sanos y seguros donde quiera que se encuentren, ya vendru00e1n tiempos mejores, se los prometo. ud83dude4fud83cudffb