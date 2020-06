Curvy, conductora de 'VLA', luce sus caderas en ceñido pantalón blanco: "Muy sensual"

View this post on Instagram

ud83dudc9bSaco, T-shirt y jeans son de @blisumoficial pidan CURVYDESCUENTO Un look relajado pero no fachoso podriu0301a ser este! Un saco colorido (abierto de los brazos le da otra onda pero sino cerrado tambieu0301n esta padre. A mi me gustan los sacos con color pero nada como uno negro clau0301sico!). Una T-shirt con alguu0301n estampado que te guste llamativo y unos jeans! Quise ponerlos blancos para crear una u201carmoniu0301au201d con la blusa y los pantalones siento que visualmente alarga! Y por ultimo unos zapatos que te queden cou0301modos puedes ponerle tenis ud83dudc5f o elevarlo con unos ud83dudc60 o botines!... buena actitud no la olvides nunca. #curvyzelma #curvylovers #ootd #love #fashion #curvytips #curves