Daisy Cabral responde a las acusaciones de la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso

Ciudad de México.- La empresaria, Daisy Cabral, desmintió las declaraciones de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, luego de que afirmara que había sufrido acoso por parte de su esposo Juan Ramírez.

La contraté (A Mayeli) por 1.7 millones de dólares. Me acerqué a ella porque estaba casada con alguien famoso y sabía que eso me ayudaría con mi negocio. Ella me prometió usar sus redes y las de Lupillo para anunciarme, pero no lo hizo", dijo.