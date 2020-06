Daphne Montesinos, exatleta de 'Exatlón', conquista en osado traje de baño

View this post on Instagram

ud83cudf6d.. ud83dudd76ufe0fHacen #match con mis ud83dudc85 (bueno la mitad de ellas) jajajaja... . Totalmente yo. Floja para peinarme, arreglarme, maquillarme, .. Llegu00f3 un punto en mi vida, donde cosas que en un momento tenu00edan tanta importancia como, el que diru00e1n, si es de marca o de moda pasaron a un; no segundo... ud83dude4c ULTIMO plano. Enfocando la mente a lo productivo.. TE JURO QUE ES UN BUEN TIP, DEJAS DE SUFRIR ENORMEMENTE Y COMIENZAS A VIVIR CON INTENSIDAD A mi lo q me importa es que A MI ME sirva, ME guste y Me sienta cu00f3moda. u0026#34;La moda a lo que te acomodau0026#34;. Como estos lentes @fostergrantmx que los vi y dije, los quiero, me gustan y combinan con la mitad de mis uu00f1as jajaja. Y de paso combina con un labial q saliu00f3 escombrando entre las cosas que no uso porque me turbo cag@#$ban los colores pastelitos en mis labios pero pues... A ver ud83dude0e Dejare de quejarme y comenzare a renovarme... . Mi nuevo peinado favorito, el que amaba en primaria #porqueno jaud83dudc81u200du2640ufe0fud83eudd37u200du2640ufe0fjajaja . . . #lips #natural