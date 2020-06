Exactor de Televisa revela el infierno que vivió por su divorcio de Alicia Villareal: "Fueron días amargos"

Ciudad de México.- El galán de telenovelas, Arturo Carmona, concedió una entrevista exclusiva al portal de espectáculos TVNotas en la que recordó la difícil situación que vivió cuando se divorció de Alicia Villareal, luego de mucha polémica pues se creía que había celos por el trabajo entre ellos.

Viví días muy amargos tras mi separación, sin embargo, tenía que aceptar que la relación ya no funcionaba", comentó Carmona.

El exactor de Televisa confesó que para él fue muy doloroso separarse de la intérprete, pues además que creía que estarían juntos por siempre, la ruptura se dio cuando ya tenían una hija.

Me dolió muchísimo, pues no me casé pensando en divorciarme, y menos teniendo una hija", añadió.