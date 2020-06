"Fue una relación tóxica": Vanessa Claudio relata la pesadilla que vivió con exconductor de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La conductora, Vanessa Claudio, mediante una entrevista con Verónica Alejandra, relató la relación tóxica que vivió con Carlos Arenas, quien en ese momento era su compañero de trabajo.

La modelo señala que Arena desde que comenzaron a salir era una persona celosa, que se molestaba por cualquier detalle, motivo por el cual no estaba tranquila en la emisión.

Vanessa asegura que ella se convirtió en otro tipo de mujer por culpa de ese romance, por lo que antes de cumplir un año ella decidió dejar todo por la paz en buenos términos.

Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo, porque soy muy bailarina, muy platicadora, muy social, y él necesita a otro tipo de mujer a su lado. Y eso no era malo, pero por el bien de los dos lo mejor era terminar”, aseveró.

En su mensaje, la boricua afirma que incluso algunos compañeros de matutino llegaron a darse cuenta que algo no estaba bien, pues en diversas ocasiones fue cuestionada.

Se convirtió en una relación tóxica y yo no soy una persona de callarme las cosas, obviamente me llevaba bien con toda la producción; incluso un día, Sergio se me acercó y me dijo: 'Vanessa yo no sé qué está pasando en tu relación, pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente, no es la Vanessa que nosotros conocemos'’, Puntualizó.