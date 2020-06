Hija de Alfredo Adame responde a acusaciones de que hacía fiestas en plena crisis sanitaria

Ciudad de México.- Vanessa, la hija mayor de Alfredo Adame, respondió a las acusaciones de algunos vecinos, los cuales aseguraba que hacia fiestas de manera constante en plena crisis sanitaria.

Ante esas declaraciones, la mujer aseguró para el portal TV Notas que era unexageración, al negarse que organiza eventos, sin lo que sí ha hecho es reunirse con un grupo de vecinos para pasar el rato.

Mis vecinos están enfurecidos . Aclaro que no organizo fiestas. En efecto, de repente me junto con un grupo de vecinos; nos juntamos en el jardín y no le veo ningún problema, todos se están cuidando de no contagiarse de nada”, dijo.

Por otra parte, Vanessa afirmó que la denuncia se debe a que es hija de Alfredo Adame, por lo que aprovecharon para obtener un poco de fama mediática o desprestigiar a su padre.

Porque soy hija de Alfredo Adame, si no, ¿a quién le importaría?; me agarraron como chivo expiatorio y me imagino de dónde viene, porque hay una vecina a la que nada le parece, pero, ¿por qué no le hablas directamente a la administración y haces un comunicado? No soy alcohólica, ni junto gente; aseguran que me escudo en el apellido de mi papá, pero nunca lo digo, precisamente por esto”, aseveró.