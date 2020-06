Joy Huerta y su esposa protagonizan tierna portada de revista con Noah: "Viva el orgullo LGBT"

View this post on Instagram

#EnPortada Joy Huerta posa por primera vez junto a su familia. La cantante eligiu00f3 las pu00e1ginas de Quiu00e9n para contar en exclusiva su historia de amor junto a Diana Atri ud83dudc95. Aunque llevan diez au00f1os de relaciu00f3n, decidieron que justo ahora era el momento perfecto para compartir esta parte de su vida en compau00f1u00eda de su bebu00e9 de un au00f1o, u00a1no te lo puedes perder! ud83dude0d. Estamos orgullosos de presentar a una familia de hoy en este mes tan especial. #JoyHuerta #Prideud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08 #LoveIsLove @joynadamas