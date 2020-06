Magda amenaza con expulsar a 2 famosos de 'Guerreros': "No permito indisciplinas"

Ciudad de México.- El reality de Televisa Guerreros 2020 aún no comienza a emitirse en televisión, sin embargo, la productora Magda Rodríguez podría expulsar esta misma noche a dos concursantes porque no está dispuesta a tolerar "indisciplinas" por parte de estos.

Andrea Escalona, conductora en el programa Hoy e hija de Magda, compartió una serie de videos en sus Historias de Instagram en los que muestra que visitó a su mamá y a Andrea Rodríguez al set del nuevo reality, donde se estaban realizando los ensayos del proyecto televisivo.

Al ser cuestionada sobre los detalles de lo que podrán ver los televidentes a partir del próximo 15 de junio, Magda reveló que dos participantes "muy famosos" estaban incumpliendo con los ensayos, por lo que les dio un ultimátum para presentarse o de lo contrario quedarán fuera de Guerreros 2020.

Déjame que te diga que hoy dos 'guerreros' no llegaron, y si no llegan en la noche estarán expulsados inmediatamente. ¿Quiénes son esos dos 'guerreros'? Son muy famosos y aquí no se permiten esas indisciplinas", dijo tajantemente la productora.