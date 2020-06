Marlene Favela confirma separación y revela por qué su esposo la dejó sola junto a su bebé

View this post on Instagram

#marlenefavela explica quu00e9 sucede con su esposo #GeorgeSeely En pleno vendaval de rumores de crisis matrimonial, Que si dejaron de seguirse en las redes sociales, que si hace meses que no se muestran juntosu2026 El matrimonio de Marlene Favela y George Seely lleva varias semanas en el ojo del huracu00e1n sin que ninguno de sus miembros aclare quu00e9 estu00e1 sucediendo realmente entre ellos. La actriz mexicana, que hasta ahora guardaba silencio, concediu00f3 recientemente una entrevista a su amigo, el productor de televisiu00f3n @carlosmesber, en la que no pudo evitar el tema. u0026#34;u00bfY tu esposo? Hu00e1blame de u00e9lu0026#34;, le pidiu00f3 Mesber durante la entrevista. Sin ahondar demasiado en el asunto, la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea se limitu00f3 a responder lo siguiente: u0026#34;Hay varios miembros de la familia que nos agarru00f3 la cuarentena por diferentes lugares y entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsablesu0026#34;, dijo la actriz, zanjando asu00ed el tema. Respecto a cu00f3mo estu00e1 viviendo su nueva etapa de casada y de mamu00e1, que fue otra de las preguntas que le hizo Mesber, la reconocida intu00e9rprete de 43 au00f1os prefiriu00f3 centrarse en hablar u00fanicamente de lo mucho que estu00e1 disfrutando de la maternidad. Nunca me imaginu00e9 que ser mamu00e1 iba a ser la experiencia mu00e1s hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazu00f3n porque cada du00eda du00eda, o sea despertarme y verla y cu00f3mo me ve y cuando sonru00ede y la primera vez que probu00f3 un alimentou2026 Me tiene maravilladau0026#34;, aseguru00f3. u0026#34;Creo que estoy redescubriendo el mundo a travu00e9s de ella. Me siento muy plenau0026#34;. Independientemente de lo que pueda estar sucediendo a su alrededor, la actriz reconociu00f3 que rara vez pierde la sonrisa ya que siempre trata de verle el lado positivo a todo. Vu00eda: @peopleenespanol @moises.gzl