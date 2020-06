Mati Álvarez de 'Exatlón' se sincera con sus fans y habla de lo difícil que fue aceptarse

View this post on Instagram

Use your voice! ud83cudf08u2728ud83dudc95ud83cudf00 u2022 No saben como batalle para encontrarme a mi misma. Las cosas que tuve que pasar para darme cuenta de todo lo que valgo. Hoy puedo decir que soy mucho mu00e1s libre y feliz de lo que jamas habu00eda sido. Recuerden que el amor propio es lo mu00e1s importante. u2728ud83cudf08 u2022 #levis #useyourvoice #liveinlevis #pridemonth #loveislove #love