¿Mauricio Ochmann tiene Covid-19? Pruebas médicas helan su sangre: "Tuve crisis respiratoria"

Ciudad de México.- El famoso actor, Mauricio Ochmann, contó en una reciente entrevista para la radio Xtrema 95.3 FM que una crisis respiratoria que tuvo lo llevo a realizarse pruebas médicas, de las cuales sus resultados le helaron la sangre, ¿se trató del Covid-19?

Aunque la entrevista fue hace un par de días, la situación la vivió hace varios años atrás, lo que recordó debido a su papel como 'Franco' en la serie R, donde este vive con una enfermedad muy grave.

La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro", contó Ochmann.