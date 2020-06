Michelle Renaud, actriz de Televisa, da detalles de su insólita boda: "Nos casó un chamán"

Ciudad de México.- Durante una nueva emisión de D Generaciones, los conductores compararon las bodas en el pasado con en la época actual, por lo que Michelle Renaud contó su experiencia al respecto.

En su participación, la actriz de Televisa relató que muchas personas desacreditan su compromiso nupcial por el hecho de que lo celebró con un chamán, hecho que impactó a sus compañeros.

Yo me casé, pero hay varias personas que no avalan mi matrimonio porque no fue por la iglesia, fue con un chamán. Los millenials nos casamos con chamanes", indicó la intérprete