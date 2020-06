Niurka, sin pudor en ajustado vestido azul, presume su retaguardia y calienta redes

Ciudad de México.- La guapa actriz y vedette, Niurka Marcos, enfundada en un ajustado vestido azul ha presumido su impresionante retaguardia ha calentado a sus millones de seguidores en Instagram que la llenaron de atrevidos piropos.

Niurka se lució en un impresionante vestido que entalla a la perfección su gran figura, donde aclaró que por las buenas era buena, pero al querer ser mala era aún mejor.

Mami Niu que hermosa", "Qué miedo, yo no me metería contigo", "Me encantas mami Niu", "Hermosisíma", "Te amo hermosa", "Eres la mejor mamá Niu", eran algunos de los comentarios.