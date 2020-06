"Nos está debiendo": Claudia Lizaldi muestra decepción por AMLO y la 'linchan' en Twitter

Ciudad de México.- Claudia Lizaldi, una de las figuras del entretenimiento que ha mostrado apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en ocasiones le gustaría "disculparse" por haber votado por él, lo cual le valió numerosas críticas e incluso acusaciones de haber sido "pagada" para hablar de forma negativa sobre el presidente de México.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz mostró su decepción y desacuerdo con el recorte al presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por lo cual dirigió un mensaje al mandatario para hacerle ver su preocupación por el cuidado del medio ambiente en el país.

Por supuesto, el mensaje de Lizaldi generó toda clase de reacciones. Por un lado, algunos usuarios le hicieron comentarios sarcásticos e irónicos sobre que apenas se daba cuenta de las acciones del presidente con las que no está de acuerdo, mientras que otros salieron en defensa de López Obrador y llamaron "oportunista" a la actriz.

La famosa incluso respondió a algunos mensajes en los que otros usuarios externaron sus opiniones, espacio en el que aseguró que mandatario está "debiendo" al país ahora que se encuentra en el poder.

Luego de los ataques y señalamientos que recibió, Claudia Lizaldi publicó otros mensajes en Twitter donde negó ser pagada para hablar mal o bien del mandatario, además de señalar que es importante alzar la voz.

A mí no me pagan ni me han pagado nunca por hablar ni bien ni mal del presidente, digo lo que pienso y así como le he defendido, he alzado la voz cuando he querido, se llama dignidad. Esto no es pro @FelipeCalderon ¡En qué momento! Él y @EPN ni qué decir, la pesadilla sin fin", expuso.