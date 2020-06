Pedro Rivera revela un secreto de su primer matrimonio; habla de Chiquis y Lorenzo

Ciudad de México.- Don Pedro Rivera fue cuestionado sobre los problemas que tiene Chiquis Rivera con su esposo Lorenzo por lo que decidió no hablar al respeto ni dar su opinión sobre la vida de su nieta.

No, no yo no doy ningún tipo de consejo… el matrimonio ese es asunto de dos, de repente te inmiscuyes en un matrimonio y le dices haz esto, haz esto acá ya y después estás bien a gusto con la pareja y quien quedó de tonto, yo”, dijo Don Pedro.