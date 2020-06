Pedro Sola no se guarda nada al opinar sobre 'El Presidente' y la actuación de Karla Souza

Ciudad de México.- Pedro Sola destacó el talento actoral de Karla Souza y la emocionante trama de El Presidente en su reseña sobre la nueva serie de Amazon Prime Video.

El conductor de Ventaneando, quien se describe a sí mismo como un "cinéfilo empedernido" y regularmente comparte su opinión sobre producciones cinematográficas y televisivas, externó sus percepciones respecto a la serie que retrata un escándalo de corrupción en el futbol lationamericano.

Esto es como el FIFA Gate y a mí me llama mucho la atención el que se atrevieran a hacer una serie donde presentaran situaciones obviamente ficticias pero que seguramente están basadas en la realidad, en donde los presidentes de los equipos de futbol son casi que más poderosos que los presidentes de los países", externó el presentador.

Además, Pedro Sola no tuvo más que aplausos y críticas positivas para la actriz mexicana Karla Souza, ya que destacó su desempeño en la serie y cómo la intérprete fue capaz de hablar con un acento chileno "perfecto" al dar vida a un personaje de dicha nacionalidad.

¿Y luego qué creen? Aparece Karla Souza, esta actriz que ya hace mucho no veíamos, esta actriz que es mexicana… hacía mucho que no la veíamos en nada, en alguna película por ahí, pero ahora la vimos en esta serie de Amazon Prime Video", compartió el conductor.

Me llama mucho la atención que ella, pues ella es mexicana y obviamente vive allá en los Estados Unidos, pero sale de chilena haciendo el acento chileno perfecto", continuó opinando.

Finalmente, el presentador reveló que no ha concluido la serie hasta el momento, pero lo que ha visto le permite recomendarla ampliamente y asegurar que es una historia que puede encantar tanto fanáticos del futbol como a quienes no les gusta el deporte.

Además de Souza, quien en los últimos años formó parte también de la serie How to Get Away With Murder, en El Presidente participan reconocidos actores como Andrés Parra, Paulina Gaitán y más estrellas.

Fuente: Instagram @tiopedritosola