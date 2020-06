Tras ser humillada por Pepillo Origel, Laura Bozzo lo enfrenta ¡en su propio programa!

Ciudad de México.- Laura Bozzo no perdió la oportunidad de reclamar a Pepillo Origel por los comentarios burlescos que hizo sobre ella en una reciente emisión de su programa Con Permiso, del cual aparentemente la conductora peruana será invitada el próximo viernes.

Como se ha de recordar, el presentador habló la semana pasada sobre la interacción que tuvieron Laura y Julián Gil durante una transmisión en vivo del programa del actor Ok! Me quedo en casa.

Al hablar sobre los elogios que Julián Gil hizo a Laura por su físico durante esa entrevista, Pepillo Origel dijo burlescamente que el galán de telenovelas le "atora a todo".

Ahora Laura Bozzo reveló en sus Historias de Instagram que participará en Con Permiso, y durante las grabaciones dejó en claro que estaba presente en el programa pese a las humillaciones de Pepillo Origel.

La conductora agradeció a Martha Figueroa, también conductora de Con Permiso, por haberla defendido y luego arremetió contra el presentador.

Yo no sé cómo vine, porque aquí el señor Origel me quiere tanto que dijo que Julián Gil se 'comía' cualquier cosa", reclamó Bozzo a Origel, mientras el conductor desmentía entre risas.

Acto seguido, la presentadora dejó en claro que ella nunca ha tenido nada qué ver con Julián Gil más allá de la amistad.

Nunca se comió esto, esto no, esto se lo han comido otros, pero no él. Muy bien, no se pierdan este programa porque promete señoras y señores. Porque en todo caso yo me como cosas buenas, no pollitos a la brasa", expuso, lo que ocasionó que todos rompieran en risas.