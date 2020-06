VIDEO: Difunden imágenes de operativo para recuperar posesiones de Juan Gabriel

View this post on Instagram

Las Autoridades lograron entrar al complejo residencial SOLYMAR con el fin de recuperar las propiedades de Juan Gabriel.... La Policu00eda Ministerial de #quintanaroo realizu00f3 un operativo para recuperar inmuebles que la familia Succar Kuri tenu00eda en posesiu00f3n, a travu00e9s de supuestos fraudes.Entre las propiedades existe una de Juan Gabriel, que el equipo de Pous Fdz. espera regresar a la masa hereditaria del divo