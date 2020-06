Villano de Televisa reveló en vivo que solo reconoce a 3 de sus 10 hijos: "Odio la responsabilidad"

Ciudad de México.- El gran villano de novelas Salvador Pineda siempre ha destacado por su larga trayectoria en las telenovelas, el teatro y el cine.

Sus aplaudidas interpretaciones son recordadas en novelas de Televisa como El derecho de nacer (1981), Esmeralda (1997) como 'Dr. Lucio Malaver' al lado de Lety Calderón, Corazón salvaje (2009), Triunfo del Amor (2011) y Muchacha italiana viene a casarse (2014).

Aunque por un tiempo se mudó a Estados Unidos y estuvo en Univision, luego se fue a Telemundo y regresó finalmente a su casa, Televisa. Su último proyecto y que marcó su regreso triunfal a la televisora fue para la serie Sin miedo a la verdad en 2018.

El actor siempre fue un hombre muy mujeriego y al que "nunca le ha gustado el compromiso", eso siempre lo dejó claro y ha sido abierto sobre el tema. Sin embargo, una de las declaraciones más fuertes que hizo fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que admitió que solo había reconocido a tres de los más de 10 que había procreado con numerosas mujeres a través de los años.

"¿Cuántos hijos tienes en realidad?", le preguntó Infante, a lo que respondió:

El actor posteriormente y antes de este momento reiteraba que no le interesaba "firmar un papel" o "reconocerlos", pues "no sabe ser padre", por lo que se deslindaba totalmente de su responsabilidad paterna.

Aunque triunfó en la pantalla y hasta ahora ha sido el villano por excelencia de los melodramas, declaró en entrevista con Mónica Garza en 'Historias Engarzadas' que él nunca podrá ser padre pues "no le gusta la responsabilidad".

Yo nací llanero solitario (...) yo pensaba ser un buen papá pero no puedo, no puedo ser responsable, no me gusta la responsabilidad... por eso me convertí en actor".