"Vividora": Sin trabajo, 'La Gaviota' derrocha dinero y usaría a su ex ¡para regresar a Televisa!

Miami, Florida.- La exprimera dama de México, Angélica Rivera, fue captada en Miami dándose sus lujosos gustos a pesar de que no ha trabajado en ocho años.

La actriz fue captada de compras en una exclusiva zona de esa ciudad en plena contingencia y aunque llevaba doble cubrebocas, 'La Gaviota' fue duramente criticada por usuarios de redes sociales, quienes la 'tacharon' de ser una "vividora".

Según HRNotas, a pesar de que la crisis económica cada vez es peor y Rivera no ha generado ingresos en años, todavía se sigue dando costosos caprichos, pues al parecer, el dinero ha seguido llegando.

Angélica Rivera reaparece en Miami portando dobre cubrebocas pic.twitter.com/DlLMIm4Gvr — Come Chapulin (@ComeChapulin) June 10, 2020

Aunque muchos se preguntan de qué vive, en redes mantienen la teoría de que es gracias al erario, es decir, el impuesto de los mexicanos... y como no fue funcionaria pública ninguna autoridad la puede investigar pese a tener grandes gastos y no tener ingresos", reveló el portal.

Esta no es la primera vez que la actriz se ve involucrada en un escándalo sobre sus finanzas, pues hay que recordar la polémica sobre la 'Casa Blanca', cuya adquisición se vio duramente cuestionada por varios medios, por lo que ella tuvo que dar la cara, argumentando que no tenía nada que esconder.

Según la exprimera dama, obtuvo la propiedad de Paseo de Las Palmas como resultado de la terminación del contrato laboral con Televisa y que luego de conocer al empresario Hinojosa Cantú decidieron que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y ampliara la propiedad a su gusto.

Tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido crear un patrimonio para mí y para mis hijas. trabajé 25 años en el medio artístico, por lo cual recibí pagos producto de mi trabajo".

Apenas este día salió a la luz una fotografía de Rivera junto a su exesposo y productor de Televisa José Alberto 'El Güero' Castro, lo cual provocó polémica en redes sociales.

Según el medio, la actriz quisiera volver a Televisa, por lo que no habría estado con su ex por motivos familiares, si no porque quisiera que la ayude a volver a la televisión pronto.

No es por amor, si no para que la ayude en su regreso a Televisa y que sea en una buena telenovela, pues se ha negado a hacer refritos, lo cual es la moda en la televisora de San Ángel. Está usando a su ex para conseguir una historia original".

De acuerdo al portal, la actriz ya no ha mantenido un perfil bajo en redes pues sabe del rotundo éxito de Destilando amor, novela que protagonizó hace más de 10 años, pero que Televisa ha retransmitido y le ha ganado en rating incluso a producciones originales.

Según el portal, mientras tanto, Rivera seguirá gastando el dinero "que le quedó del matrimonio fallido con el expresidente Enrique Peña Nieto".

