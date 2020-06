¿Vuelve a la soltería? Chiquis Rivera le mandaría una indirecta a Lorenzo: "No quiero"

Estados Unidos.- Chiquis Rivera causó sensación con un video que compartió en redes sociales justo ahora que existe una gran controversia respecto a su matrimonio con Lorenzo Méndez.

Tras varios rumores en los medios de comunicación sobre problemas entre Chiquis Rivera y Lorenzo, la cantante publicó un video en su cuenta personal de Instagram donde se pudo escuchar una canción de ella con una letra bastante directa, se trató de Gracias por tu participación.

Justo el pedazo que puso Chiquis decía: "Gracias por tu participación, interesante tu propuesta pero no, no tengo la mínima intención de involucrarme contigo ni con nadie, por ahora no hay vacantes dentro de mi corazón. Yo solo quiero vivir mi vida tranquila, no quiero estar con alguien que me quiera controlar, prefiero solita, una playa, mis amigas, buena música y un buen tequila".

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de una indirecta a Lorenzo por la actual crisis matrimonial y el distanciamiento que ambos tienen por problemas que ambos tienen.

Fuente: Instagram @chiquis