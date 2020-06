"Ya basta": Lety Calderón revela en 'Hoy' que perdió el piso en Televisa y ¡se hartó de la fama!

Ciudad de México.- Leticia Calderón es una de las artistas más reconocidas del medio artístico; sin embargo, en una charla con sus seguidores revelada en el programa Hoy, la actriz de Televisa reconoció que hubo un momento de su carrera en que se disgustaba al ser perseguida por las personas.

Yo empecé muy chiquita, a los 14 años a trabajar, era una telenovela tras otra, una tras otra… y llega un momento en que pierdes la dimensión de a dónde estás llegando, de a quiénes estás llegando y de qué manera estás llegando, y pues sí, en algún momento yo dije ya basta de autógrafos, ya basta de todo esto, me voy a dedicar más al trabajo y no veía más nada", relató.

No obstante, hubo un detalle que le hizo poner los pies en el piso y entender el verdadero propósito de su carrera como actriz.

Tras esta situación, Calderón cambió de actitud con sus fanáticos, y ahora valora a cada uno de ellos.

Nunca más he vuelto a negarme a un autógrafo, a una sonrisa, a olvidarme que yo también paso momentos tristes o enojada, o de desesperación o de prisa, y me detengo mucho a decir 'ellos no tiene la culpa', y por supuesto que no saben por el momento que uno está pasando".