Actriz de Televisa responde a acusaciones de 'colgarse' de la fama de Kimberly Loaiza

Ciudad de México.- Laura Vignatti, actriz que ha participado en producciones de Televisa como Mi marido tiene más familia y Soltero con hijas, respondió a las acusaciones que hizo una usuaria en su contra luego de que celebró un logro de la influencer Kimberly Loaiza.

El miércoles 10 de junio la joven youtuber mexicana compartió un par de fotografías para festejar que llegó a los 20 millones de seguidores en la red social Instagram, post en el que numerosas figuras del entretenimiento, incluida Laura, la felicitaron por su logro.

Sin embargo, en la misma publicación se desató la polémica luego de que una internauta llamó "arrastrada" a Laura Vignatti y la acusó en múltiples comentarios de reaccionar a imágenes de Loaiza para obtener "un poco de atención".

La actriz en primera instancia tomó con humor los señalamientos de la internauta y después le sugirió que se "relajara", pues no había razón para atacar.

Jajajaja, ¡lo peor de todo es que me sigues! Ya no sé si reírme o llorar", escribió la actriz en una primer respuesta.

Pese a los múltiples comentarios de Vignatti para llamar a la calma, la actriz terminó por escribir una última y extensa contestación, luego de que la usuaria arremetió en su contra y la acusó de estar "a la sombra" de Kimberly por sus seguidores.

Después de ese comentario, la actriz finalizó al sentenciar:

Comenté tres fotos. ¿Y eso qué? La sigo y me gusta lo que publica y me gusta cómo es ella, ¿y eso a ti qué? Peor tú que ni la sigues y andas acá metida y a mí me sigues y me estás molestando. Si tú vida no se se resume en eso, ¿pues qué haces aquí? La gente como de verdad que huev... Su vida es tan gris y aburrida que van a meterse a la de los demás para criticar y descargar toda esa ira".