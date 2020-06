Andrea Legarreta enseña hasta "la tanga" en revelador vestidito transparente

View this post on Instagram

Me quedo con la paz que me dan mis amores... La gente que me ama, me aprecia y me valora... Me quedo con el buen trato, la empatiu0301a, el respeto, la uniou0301n, la sensibilidad y la buena educaciou0301n... Seas quien seas... Te dediques a lo que sea que te dediques... Tengas el puesto que tengas... Ganes mucho o poco... Quien no tiene empatiu0301a y respeto hacia los demau0301s, que no espere lo mismo de vuelta... Me quedo con mi PAZ u262eufe0f... No me interesa ser la mejor... La mau0301s querida... La mau0301s famosa... La mau0301s guapa... La mau0301s exitosa... La consentida o ser aceptada por quien me menosprecia o no tiene importancia para mu00ed... Lo que me interesa y es para mi el verdadero eu0301xito es tener PAZ... Me interesa la transparencia y la bondad real en los seres humanos... Estar cerca de gente que cree en mu00ed y saca lo mejor de mu00ed... Que le SUMA a mi vida, a mi corazou0301n y a mi espiu0301ritu... Hoy le doy gracias a Dios por los seres a los que amo y me hacen sentir amada... A los que me hacen sentir valorada y apreciada! A los seres que auu0301n sin conocerme me dan amor y buenas vibras!! Espero sientan mi reciprocidad!! Agradezco a Dios por todos ustedes! Porque al final del diu0301a es lo que verdaderamente importa!! Dios me los bendiga a todos!! ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb #Gracias