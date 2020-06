Ángela Aguilar derrite Instagram al bajarse la blusa y mostrar de más: "Bella"

Ciudad de México.- Ángela Aguilar, la guapa y talentosa hija de Pepe Aguilar, ha presumido su impresionante busto en una blusa a botones que ha bajado dejando en exhibición de más, derritiendo a sus millones de seguidores en Instagram.

Aguilar se lució en un fondo oscuro, con su corta melena morada peinada hacia atrás con gel y una blusa a botones gris, la cual tiene las mangas por debajo de los hombres y varios botones abiertos, dejando ver de más de su pecho, recibiendo miles de halagos.

Oh Dios mío, eres la más hermosa", "Bella por dentro y por fuera", "Mi foto favorita de ti hasta ahora", "Me tienes loco", "Me fascinas", "La mejor", eran algunos de los comentarios.