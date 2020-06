Con imponente vestido, Patty López de la Cerda luce sus pronunciadas caderas

View this post on Instagram

u00bfCou0301mo encontrar paz en medio del caos? Estamos en tiempos difiu0301ciles, no solamente por la pandemia y la crisis econou0301mica, si no por todo lo que estau0301 sucediendo socialmente en el mundo y en nuestro paiu0301s. Hay diu0301as que es complicado estar en paz.. En el podcast de hoy en @telopasoalcosto hablo justamente de eso, cou0301mo poder encontrar un lugar de paz dentro de nosotros para poder recurrir a el en momentos de crisis. . . Como parte de este capiu0301tulo les hice una meditaciou0301n muy linda (la primera meditaciou0301n guiada que grabo en mi vida) que espero que les guste y les de paz. Esta meditaciou0301n es una herramienta muy poderosa para manifestar, para sanar y para encontrar la calma que tanto hace falta en estos momentos. Espero que les guste el capiu0301tulo, lo hice con mucho amor para ustedes, para decirles que la paz que tanto estau0301s buscando: existe dentro de ti ud83dude4fud83cudffdu2728 . El link estu00e1 en mis historias.. nos pueden escuchar en Spotify y Apple podcasts ud83dudc9c