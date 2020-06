Edwin Luna presume fama "internacional" de su esposa y lo destrozan: "Promocionando a la prosti"

View this post on Instagram

Hoy se invirtieron los papeles jejeje #iloveyou @kimfloresgz yo haciendo ejercicio y mi esposa en entrevistas internacionales ud83dude31ud83dude31ud83dude31 quien dijo que no se podu00eda ? Quu00e9 hay que tener disciplina, esfuerzo, sacrificio claro que si, pero si puede.