'Enamorándonos': Nuevo amoroso estuvo en show de MTV y quiso entrar a 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- Hace apenas unos días, Enamorándonos anunció a los nuevos amorosos que estarán en el regreso de este programa a las pantallas de TV Azteca, por lo que salió a relucir el nombre un conocido galán.

Se trata de Víctor Sánchez, conocido por estar en el reality show de MTV Are you the one? El match perfecto, además, se reveló que su hizo casting para estar en la séptima temporada de Acapulco Shore.

Víctor es un empresario, modelo e influencer mexicano, tiene 29 años de edad, es un apasionado por el mundo fitness y solo en su perfil de Instagram cuenta con casi 26 mil seguidores hasta el momento.

Con un video en sus redes sociales, Enamorándonos le dio la bienvenida a este nuevo integrante, quien se presentó con el público, por lo que las opiniones divididas no se hicieron esperar en la publicación.

Soy una persona bastante alegre, divertida, me considero romántico, soy muy amoroso, me gusta mucho estar con mi familia y soy muy entregado en lo que hago", comentó Víctor.

Víctor Sánchez formará parte de Enamorándonos, programa en el que Penélope Menchaca fungirá como la conductora en sustitución de Carmen Muñoz, a la vez que habrá nuevos especialistas.

Fuente: MTV, TV Azteca e Instagram @enamorandonostv