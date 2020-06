Érika Buenfil desata la locura al ¿enviar 'recadito' a Alejandra Ávalos?: "Me caes gorda"

Ciudad de México.- La querida y simpática actriz, Érika Buenfil, ha desatado la locura entre sus millones de fans en Instagram pues ha asegurado que con quien le "cae gorda" es "mala onda", lo que llevó a pensar a sus fans que era un 'recadito' para Alejandra Ávalos, quien ha asegurado varias veces que ella y Laura Flores le hicieron la vida insoportable en Televisa.

Desde hace un par de semanas, Ávalos ha dado mucho de que hablar y desatando polémicas al exhibir el 'lado malo' de Buenfil, quien ha negado todo al respecto y tal parece que ahora le envía un mensaje del por que fue así.

Yo soy muy buena, a lo mejor contigo no por qué me caes gorda a veces, pero yo soy muy buena onda, osea si me caes gorda soy mala onda", dijo Érika.