"Es una pesada": Primera actriz de Televisa aviva polémica sobre Vanessa Guzmán

Ciudad de México.- Después de las declaraciones que Cynthia Klitbo realizó en contra de Vanessa Guzmán, nuevos testimonios han salido a la luz como el de la primera actriz, Julia Isabel de Llano, mejor conocida como Julissa.

En una entrevista con Sale el Sol, la intérprete de Televisa corroboró las palabras de Klitbo y señaló que, aunque casi no trabajó Vanessa, sí tiene actitudes "pesadas" al momento de esta en un proyecto.

Lee también: ¡Pleito en Televisa! Vanessa Guzmán manda 'recadito' a Cynthia Klitbo: "Envidiosa e infantil"

No tuve casi nada que ver con ella (Vanessa), pero sí era una pesada. Me acuerdo que tenía que estar siempre en su camerino y para ir a comer no tenía que haber ya nadie y tenía guaruras", narró.