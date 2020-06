Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este jueves 11 de junio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este jueves 11 de junio de 2020.

Aries

Su mal humor desesperará a su pareja; cálmese. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible.

Tauro

La pasión en los romances no será duradera. No se meta en los asuntos económicos de los demás. En temas laborales no le puede ir mejor. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Géminis

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Cáncer

No desaproveche la oportunidad que esa amistad le brinda. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Haga algo de ejercicio, le ayudará a relajar tensiones.

Leo

Disfrute a tope con sus amigos. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Virgo

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Atienda a su cuerpo y descanse lo suficiente.

Libra

Los lazos de amistad se reforzarán más que nunca. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Esos cambios laborales le pasan de refilón. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

Escorpio

Estabilidad en las relaciones amorosas. Haga frente a los problemas económicos. Bien todos los asuntos profesionales. Respete sus horas de sueño o el cansancio le vencerá.

Sagitario

Es capaz de disolver tensiones en su relación amorosa. Recibirá una inyección de dinero. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. No retrase su visita al dentista.

Capricornio

No confunda una buena amistad con algo diferente. Los apuros económicos desaparecen. En el trabajo, le ofrecerán participar en proyectos creativos, acéptelos. Evite el picante.

Acuario

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Buen momento para comprar, vender o invertir. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Los nervios le provocarán una subida de peso.

Piscis

Olvide los malos rollos y sea feliz, déjese llevar. Las inversiones le serán beneficiosas. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.