Frida Sofía olvida pleito con 'La Guzmán' y aparece en descarada ropa interior: "Que cosotas"

Ciudad de México.- La hermosa y sensual cantante, Frida Sofía, dejó atrás la terrible guerra que mantiene con su propia madre, la rockera Alejandra Guzmán, para deleitar la pupila de sus fans y seguidores al posar más sexy que nunca y enseñarlo todo.

A post shared by u2800 u2800 u2800 u2800 u2800 u2800 u265b u2131ud835udcc7ud835udcbeud835udcb9ud835udcb6 ud835udcaeu2134ud835udcbbud835udcbeud835udcb6 u265b (@ifridag) on Jun 8, 2020 at 8:35am PDT

Te podría interesar: ¡Tragedia en la música! Christian Nodal a punto de morir en terrible accidente

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la intérprete publicó una instantánea en la que se le aprecia de frente a la cámara luciendo sus mejores atributos en un revelador conjunto de ropa interior clara, lo cual puso a 'babear' a más de uno.

Sabes mi nombre, pero no mi historia, has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado, sabes en donde estoy, pero no de donde vengo, me ves riendo, pero no lo que he sufrido, deja de juzgarme".