Galán de Televisa revela lo mucho que sufrió tras su ruptura con Aracely Arámbula

Ciudad de México.- El actor mexicano, Arturo Carmona, se sinceró acerca de su vida sentimental y habló de las relaciones amorosas que lo han marcado a lo largo de su vida, tal y como fue el romance que mantuvo con Aracely Arámbula.

Durante una entrevista con Ventaneando, el intérprete de Televisa aseguró que es una persona muy entregada en este aspecto, incluso, confesó que se llegó a visualizar en el altar con 'La Chule'.

Cuando decido esta con alguien, obviamente, me visualizo siempre más adelante. No juego a pasar el rato, por ahí dicen que. si vas, ve con todo. Siempre me entrego al 100 por ciento", dijo el histrión.