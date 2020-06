Giovanni Medina ataca sin piedad a Ninel Conde: "Te repudio, maldita zorra, muérete mitómana"

Ciudad de México.- La polémica continúa, la tarde de este jueves, se filtraron en redes sociales los mensajes que Ninel Conde recibió por parte de su expareja, Giovanni Medina.

Después de que en Instagram hay un post donde Ninel estaba intentando conectarse en una videollamada con su hijo Emanuel y que Giovanni no respondiera, este le envió una serie de fuertes mensajes.

En los textos que Medina escribió, se desahogó por completo, externando por completo su odio hacía su famosa expareja, donde se leen varios mensajes donde maldice su vida por siempre y en alguno de estos, se lee lo siguiente.

Te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar. Jamás ZORRAAA, MITÓMANA, ¡MALA, NO VOY A PERDONARTE JAMÁS! Mio no eres nada, maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”.