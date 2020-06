Hijo de Héctor Suárez revela fotos nunca antes vistas y la gran enseñanza que le dejó su padre

View this post on Instagram

De niu00f1o, todos los su00e1bados en la noche mi papu00e1 y yo compartu00edamos una pasiu00f3n en comu00fan: u00a1El box! Juntos vimos ganar y perder a Mantequilla Nu00e1poles, Muhammad Ali, Zu00e1rate, Zamora, Pintor, Leonard, Pipino Cuevas, Hagler, Hearns, Manos de Piedra, Tyson, Terrible Morales, Juan Manuel Mu00e1rquez, Barrera, etc. Juntos lloramos cuando Sal Su00e1nchez se matu00f3, juntos sufrimos la primera derrota de Chu00e1vez y juntos nos angustiamos cuando el Finito Lu00f3pez cayu00f3 a la lona en la Plaza Mu00e9xico. No su00f3lo me enseu00f1u00f3 a boxear; me enseu00f1u00f3 a vivir a travu00e9s del box. A ver mijo, escu00fachame con mucha atenciu00f3n: Lo que sucede en una pelea de box es muy parecido a lo que sucede en la vidau2026 y la vida asu00ed como puede estar llena de triunfos, tambiu00e9n estu00e1 llena de ganchos al hu00edgado, ganchos de izquierda arriba, ganchos de derecha, rectos, jabs, uppercuts. Hay que saber enfrentar a todos los rivales y saber esquivar las diferentes combinaciones de golpes que recibas. No importa si peleas a la larga, media o corta distancia; tu00fa tienes que saber leer a tu adversario y saber cu00f3mo y en quu00e9 momento le puedes ganar. No importa que se vean mu00e1s fuertes; tu00fa te plantas frente a tu rival y peleas. Acuu00e9rdate que no estu00e1s solo, tienes a tu esquina. Hay que aprender a escuchar a tu esquina y a improvisar cuando ellos no tengan la respuesta. Las peleas no se ganan solo y mucho menos se ganan si no estu00e1s extraordinariamente bien preparado. u00a1Prepu00e1rate siempre! u00a1Nunca dejes que el tiempo te rebase! u00a1No subestimes a nadie! Aprende a mantener a tu rival siempre a distancia, cabecea, no dejes de mover la cintura y nunca cierres los ojos cuando estu00e9s esquivando golpes. Honra siempre al que tengas enfrente de ti y nunca expongas de mu00e1s su00f3lo porque te quieres lucir y demostrar que todo lo puedes. No te preocupes si de pronto no haces las cosas bien porque siempre va a sonar la campana para que te retires a meditar en quu00e9 puedes mejorar y tambiu00e9n siempre sonaru00e1 la campana para que vuelvas a empezar otra vez. Esas eran las palabras de mi papu00e1 y esa fue su analogu00eda de la vida con el box. A cada quiu00e9n le hablan diferente, pero en el fondo, el significado es el mismo. u00a1Gracias por haber estado 52 au00f1os en mi esquina, papu00e1!