¡Increíble! Inés Gómez Mont demuestra que su hijo es idéntico a su mamá cuando era niña

#TBT mi mamu00e1 me mando esta foto hoy muy orgullosa diciu00e9ndome u201cJavi se parece a mi!!!u201d u00bfUstedes que opinan? Foto 1 es Javi Foto 2 mi mamu00e1 de chiquita Foto 3 Javi Foto 4 y 5 yooooo ud83dude4bud83cudffbu200du2640ufe0fud83eudd2a u00bfQue dicen?