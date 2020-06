Kristal Silva enamora todo 'VLA' con sensacional 'outfit': "Guapa mana"

Ciudad de México.- La guapa conductora de Venga La Alegría, Kristal Silva ya es amante de asistir al programa con seductores outfits que vuelven loca a la audiencia del programa e incluso a sus mismas compañeras de trabajo.

El miércoles la presentadora asistió en un elegante traje que de igual manera no deja de cautivar por completo pues nadie se a podido resistir a sus encantos.

Te puede interesar: "Ni modo que no te patrocinen": Luz Elena González presume su 'trabajado' cuerpo

Me encanta arriesgarme con mis looks y amo al equipo que me apoya diario en 'VLA' para proponer algo diferente”, destacó Silva.