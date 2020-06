Lis Vega presume cada una de sus curvas enfundada en pegaditos leggings

View this post on Instagram

ud83dudc99ud83eudd0du2764 ,HABLA DE MI VIDA CUANDO LA TUYA SEA UN EJEMPLO #LAPOETADELOURBANO #LACLAVEESTAENELAMOR #OMNAMAHSHIVAYA #vivoydejovivir #OUTFIT @_sports_trends_ TOP #VIDA #OUTFITDAY #FIT #FITMOTIVATION #MOTIVACIu00d3N #FITNESS #FITDANCE #MIAMI @lisvegabeautyfit SIGANME EN MI #PAGINA #LISVEGATIPS @LISVEGABEAUTYFIT