¿Lista para el amor? Consuelo Duval confiesa si tendría una nueva pareja

Ciudad de México.- Durante este jueves 11 de junio, las conductoras de Netas Divinas volvieron al foro y contaron su experiencia dentro del confinamiento, por lo que Consuelo Duval narró el cambio que vivió en este tiempo.

En su intervención, la actriz de Televisa mencionó que tuvo la oportunidad de reflexionar en pleno encierro, esto con respecto a la posibilidad de tener una pareja y a su vida social con sus amigos.

Quiero que lo reste de mi vida poder convivir, a veces me da pena igual por mí y que me vayan a descubrir vulnerable, que me vayan a romper el corazón, pero ya me vale mad…", indicó la artista.