Macky González posa con diminuto short y deja ver sus torneadas piernas: "Hermosa"

View this post on Instagram

Amigos a partir del su00e1bado @Almondsmx y yo organizamos unos lives increu00edbles de entrenamiento asu00ed que #PonteAlmendraEnCasa ! cada semana tendru00e9 un invitado especial para que juntos hagamos ejercicios ud83cudfcbud83cudffdu200du2640ufe0f , cocinemos ud83eudd58o nos compartan tips de bellezaud83dudc85ud83cudffd. ...................................................................... Queremos que cumplas tus metas y ayudarte a crear buenos hu00e1bitos desde casa mientras la pasamos bien. u00bfListo para este nuevo estilo de vida? u2728ud83dudc97 ...................................................................... Empezamos este su00e1bado 10:00 am en mi cuenta. ...................................................................... Y como @Almondsmx siempre nos consiente, tambiu00e9n nos trae un regalo. u00a1GIVEAWAY ALMENDRAS GRATIS POR UN Au00d1O! Sigue los pasos: u2022 El reto tiene una duraciu00f3n de 1 mes. u2022 Tienes que seguir a @Almondsmx (comparten los mejores tips y beneficios de las almendras) u2022 Se trata de ponernos creativos y crear tu propio equipo de entrenamiento con elementos que tengas en tu casa. u2022 Comparte tu rutina a travu00e9s de historias taggeando a @Almondsmx y @vida_fit con los hashtags #ExerciseNut y #PonteAlmendraEnCasa. u2022 La persona que comparta mu00e1s stories durante el mes haciendo sus rutinas, seru00e1 la ganadora. u2022 Este giveaway cierra el 28 de junio, es abierto a todo Mu00e9xico. u2022 u00a1Come Almendras! ud83dude42 #PonteAlmendraEnCasa