Martha Higareda regresa a TikTok y se luce en bikini durante un cómico video

View this post on Instagram

Espero que estu00e9n todos bien donde sea que se encuentren. La vida la tenemos nada mu00e1s por un ratito. Cuando estamos demasiado inmersos en nuestros problemas no estamos presentes en el momento. Estamos o preocupados por el pasado, por lo que pudo ser o preocupados por el futuro. Si quieres regresar al presente o cambiar tu estado de u00e1nimo, puedes empezar por esta pregunta: u00bfDe que estu00e1s agradecido hoy ? / I hope you guys are well and safe wherever you are. We only live for a certain amount of time, hopefully a lot of years... when we are too immerse in our problems we are not in the moment. We are either upset about how things couldu2019ve been in the past or worried about what the future holds. If you want to bring your self back into the moment or change your mood, just ask yourself this question: what am I grateful for ?