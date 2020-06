Maya Karunna desafía a TikTok y conquista a sus fanáticos con sus movimientos

View this post on Instagram

Empieza la semana con linda energiu0301a! Depende solo de nosotros! Se queu0301 hay veces que no dan ganas de nada y menos en una situaciou0301n en la que estamos, ! A mi me pasa, pero cuando me siento asiu0301, escucho una canciou0301n que me gusta, leo un libro que me motive, saludo y le marcou0301 a una persona importante para mi, y sobre todo sonriu0301o, porque es un nuevo diu0301a donde yo puedo hacer que cambie para bien! Todos tenemos el poder, la voluntad, y libre albedriu0301o!! Asiu0301 que Arre!!! libereu0301monos de malos pensamientos, y conectemos en una vibraciou0301n alta! Y nunca dejes de sonreiu0301r! La risa es curativa y terapeu0301utica asiu0301 que riu0301e y sonriu0301e siempre que puedas! #sonrie #rie #smile #bueniniciodesemana ud83dude01ud83dude4cud83dude4fu2764ufe0fud83dude18ud83dudc83 #goodvibes ud83eudd8b